Азиатская страна начала скупать российскую нефть из-за скидок

FT: Шри-Ланка начала импортировать нефть из России впервые с 2013 года из-за скидок

С мая Шри-Ланка начала покупать более половины потребляемой нефти у России, пользуясь возможностью купить топливо с большой скидкой, пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитических агентств Refinitiv и OilX. В исследовательской компании Kpler сообщили, что азиатская страна начала импорт российской нефти впервые с 2013 года.

Как сообщает поставщик рыночных данных Argus, с февраля российская нефть Urals торгуется со дисконтом, который составляет примерно 30 долларов за баррель по отношению к бенчмарку Argus North Sea Dated (включает стоимость сортов Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll). Россия была вынуждена предложить покупателям скидку из-за потери некоторых рынков сбыта и проблем с логистикой.

По данным Refinitiv, в 2021 году Шри-Ланка импортировала 7,1 миллиона баррелей сырой нефти из ОАЭ. С мая 2,6 миллиона баррелей приходится на Россию — около 79 процентов от общего объема импорта. Данные OilX несколько отличаются — в компании подсчитали, что с мая Шри-Ланка получает из России 60 процентов потребляемой нефти.

В 2022 году у страны фактически закончилось топливо из-за финансового кризиса. По словам аналитиков, что Шри-Ланка решила закупать дешевую нефть из России в попытках сократить расходы на импорт в условиях растущей инфляции и сильного доллара. По данным FT, из-за низкой цены импорт российского топлива нарастили также пострадавшие от инфляции Пакистан, Бангладеш и Куба.

Кризис в Шри-Ланке привел страну к дефолту и серьезной нехватке энергоносителей. Проблемы с энергоснабжением были настолько серьезными, что отключения электричества могли длиться по 10 часов, а водителям приходилось сутками стоять в очереди за бензином.

Несмотря на частичную переориентацию поставок на Восток, нефтяные доходы России продолжают падать. В октябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА) указано, что в сентябре экспорт российской нефти снизился на 230 тысяч баррелей в сутки, до 7,5 миллиона баррелей, а доходы упали на 3,2 миллиарда долларов, до 15,3 миллиарда.