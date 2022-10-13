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16:10, 13 октября 2022Среда обитания

В Британии рекордно упал спрос на жилье

Спрос на недвижимость в Британии упал до самого низкого уровня с начала пандемии
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Olenka Varzar / Unsplash

Спрос на недвижимость в Британии рекордно упал. Показатель опустился до самого низкого уровня с начала пандемии в мае 2020 года, сообщает ТАСС.

Согласно данным крупнейшего британского девелопера Barratt, число еженедельных продаж новых домов по итогам июля-сентября 2022 года сократилось на треть относительно аналогичного периода в 2021 году. В сентябре компания продала на 44 процента меньше объектов, чем в прошлом году.

Эксперты Королевского института дипломированных оценщиков (RICS) считают, что граждане стали менее активно интересоваться жильем из-за хаоса на рынке ипотеки, вызванного финансовой политикой правительства во главе с премьер-министром Лиз Трасс. Из-за повышения процентной ставки собственникам сложно выплачивать ипотеку на фоне роста цен на продукты и энергоносители. В Банке Англии заявили, что при дальнейшем росте ставок доля британских домохозяйств, неспособных выплатить кредиты на жилье, может достигнуть уровня кризиса 2008 года.

В августе сообщалось, что в Британии впервые с июня 2021 года снизились цены на жилье. В июле 2022 дом в среднем стоил 293,2 тысячи фунтов стерлингов — на 0,1 процента ниже, чем в июне. При этом цены остались более чем на 30 тысяч фунтов выше, чем в тот же период в 2021 году.

Александра Качан
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