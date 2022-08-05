В Британии впервые за год подешевело жилье

Банк Halifax: с июня 2021 года в Великобритании впервые снизилась стоимость жилья

В Великобритании впервые с июня 2021 года снизились цены на жилье. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет банка Halifax.

В июле дом в Великобритании в среднем стоил 293,2 тысячи фунтов стерлингов (более 21 миллиона рублей). Стоимость оказалась на 0,1 процента ниже, чем в июне. Таким образом показатель снизился впервые с июня 2021 года. При этом цены на жилье остаются более чем на 30 тысяч фунтов выше, чем в тот же период в прошлом году.

Наиболее активную динамику зафиксировали в Уэльсе, где за год жилье подрожало на 14,7 процента. Ниже расположился юго-запад Англии — цены поднялись на 14,3 процента. Меньше всего жилье подрожало в графстве Большой Лондон — динамика достигла 7,9 процента.

Ранее стало известно об изменении на рынке недвижимости США. Почти в 400 городах страны за год резко подорожала плата за аренду квартир. Относительно однокомнатных объектов динамика достигла более 25 процентов. Средняя цена за аренду двухкомнатной квартиры с июня 2021 года выросла на 26,5 процента.