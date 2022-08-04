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В США резко подорожала аренда квартир

CBS News: почти в 400 городах США на 25 процентов подорожала аренда однокомнатных квартир

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Почти в 400 городах США за год резко подорожала плата за аренду квартир. Относительно однокомнатных объектов динамика достигла более 25 процентов. Об этом сообщает CBS News.

Средняя цена за аренду двухкомнатной квартиры с июня 2021 года выросла на 26,5 процента. Подобную динамику объяснили нехваткой доступного жилья на рынке, ростом цен на квартиры и инфляцией. Больше всего стоимость аренды поднялась в Нью-Йорке, Бостоне, Майами, Сан-Франциско, Сиэтле и Остине. В частности в последнем цены увеличились больше, чем на 100 процентов.

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«В конце 2020-начале 2021 годов было много людей, которые хотели купить дом, но затем рынок жилья взлетел и многие переключились с покупки дома на аренду», — пояснил Брайан Карберри из издания Apartmentguide.com.

Ранее риелторы подсчитали, что для аренды квартиры в нью-йоркском районе Манхэттен необходимо зарабатывать в год более 150 тысяч долларов — размер зарплаты должен соответствовать правилу о 40-кратной месячной арендной плате, которую обычно требуют владельцы жилья.

Нина Ташевская
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