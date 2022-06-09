Определен размер зарплаты для аренды квартиры в Нью-Йорке

Для аренды квартиры на Манхэттене необходимо получать 157 тысяч долларов в год

Для аренды квартиры в нью-йоркском районе Манхэттен необходимо зарабатывать в год более 150 тысяч долларов — размер зарплаты должен соответствовать правилу о 40-кратной месячной арендной плате, которую обычно требуют владельцы жилья. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на данные компаний по недвижимости Douglas Elliman и Miller Samuel.

Риелторы определили, что за аренду квартиры на Манхэттене в среднем просят 3,9 тысячи долларов в месяц (более 235 тысяч рублей) — сумма на 31,9 процента выше в сравнении с апрелем 2021 года. Таким образом для подачи заявки на аренду потенциальный квартиросъемщик должен получать в год 157 тысяч долларов (более 9,4 миллиона рублей).

Подобные суммы стали рекордными для города — чтобы арендовать жилье на Манхэттене нужно получать в три раза больше, чем среднестатистический житель Нью-Йорка. Квартиру-студию в этом районе можно арендовать в среднем за 2,8 тысячи долларов в месяц (более 171 тысячи рублей) — для этого потребуется зарплата в 114 тысяч долларов в год.

«Арендная плата еще никогда не была такой высокой. Это нелегко переварить, но арендодателям нужны те арендаторы, у которых есть возможность оплачивать жилье. Они также продолжают руководствоваться требованием о 40-кратной месячной аренде», — заявил Джонатан Миллер из Miller Samuel.

Ранее в апреле фонд недвижимости Equity Residential заметил, что многие арендаторы в Нью-Йорке отказались продлевать договоры аренды квартир и стали съезжать с них в поисках более дешевых вариантов. По данным компании, стоимость аренды повысилась на 21 процент. В четвертом квартале 2021 года ставка выросла на 14,5 процента.