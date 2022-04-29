Жители Нью-Йорка стали съезжать со съемных квартир

В Нью-Йорке арендаторы отказались продлевать договоры из-за повышения арендной платы

Многие арендаторы в Нью-Йорке отказались продлевать договоры аренды квартир и стали съезжать с них в поисках более дешевых вариантов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные фонда недвижимости Equity Residential.

Отказ арендаторов от жилья связан с тем, что во время пандемии они снимали квартиры по сниженным ставкам. Однако теперь жильцы отказались продлевать соглашения с владельцами. По данным компании, стоимость аренды повысилась на 21 процент. В четвертом квартале 2021 года ставка выросла на 14,5 процента.

Квартиросъемщики планируют найти более доступные варианты. В компании случившееся не посчитали проблемой. «Но нам не о чем беспокоиться, поскольку мы можем легко найти новых жильцов по новым более высокими ставкам», — заявил исполнительный директор фонда Марк Паррелл.

Арендодатели в Нью-Йорке столкнулись с проблемой во время пандемии COVID-19. В августе 2020 года фирма Miller Samuel зафиксировала крупнейшее за последние 14 лет падение рынка аренды недвижимости — количество пустующих квартир на Манхэттене достигло 15 тысяч.