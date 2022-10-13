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12:59, 13 октября 2022Бывший СССР

Лукашенко призвал Токаева смелее брать бразды мирового господства

Александр Лукашенко призвал президента Казахстана смелее брать бразды правления миром
СюжетЛукашенко заявил:
Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко

Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко. Фото: Пресс-служба президента Казахстана / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своего казахстанского коллегу Касыма-Жомарта Токаева «смелее брать бразды» мирового господства. Об этом он высказался во время встречи с политиком на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

Во время беседы с Токаевым Лукашенко позитивно оценил вклад Казахстана в развитие СВМДА. «Все сейчас ищут, на кого бы опереться. То, что вы сейчас начали развивать СВМДА — это очень правильно. Надо смелее брать бразды правления миром», — подчеркнул глава республики.

Ранее во время саммита СВМДА Лукашенко заявил, что после развала СССР коллективный Запад потерял контроль и «не справился с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности». При этом он отметил, что расплачиваться за это приходится всему миру.

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Георгий Нестеров
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