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17:30, 13 октября 2022Россия

В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов ВСУ благодаря ответным ударам

Пушилин заявил о снижении интенсивности обстрелов ДНР ВСУ благодаря ответным ударам России
СюжетМинобороны:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Интенсивность обстрелов территории Донецкой народной республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последние дни снизилась. Об этом в четверг, 13 октября, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, влияние на ситуацию оказали ответные удары российских Вооруженных сил по украинским военным. «Безусловно, противник сейчас вполне может осознать, что не всегда нужно воспринимать доброту за слабость. Безусловно, это отразилось и на интенсивности обстрелов городов и районов ДНР», — отметил Пушилин.

Он добавил, что пока интенсивность украинских обстрелов все равно остается высокой, однако тенденция к ее снижению уже наметилась.

10 октября в Минобороны России заявили об обстреле высокоточным оружием большой дальности инфраструктуры Украины. Уточнялось, что целями ударов стали объекты систем военного управления, связи и энергетики по всей стране. В последующие дни российские военные продолжили атаковать цели на украинской территории.

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Варвара Кошечкина
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