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02:22, 13 октября 2022Россия

ГИБДД выступила против снижения скоростного режима на дорогах

Глава ГИБДД Черников: необходимо повышать скоростной режим потока и пропускную способность

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Михаил Черников выступил против снижения скоростного режима на дорогах. Его слова приводит РБК.

Он подчеркнул, что дороги необходимо ускорять, в частности, повышать пропускную способность и скоростной режим потока. «У нас дороги стали лучше, чем европейские. Мало кривых, виражей, поворотов. Есть хорошие прямые участки дорог. Почему бы там, при условии разделения транспортных потоков и при условии хороших погодных условий, эту скорость не поднять до 150 километров в час», — предложил Черников. Он уточнил, что об общем повышении скорости до этого показателя речи не идет, поскольку каждая категория дорог имеет установленную для нее сводом правил норму.

Глава ГИБДД добавил, что необходимо создать инфраструктуру, с помощью которой можно было бы предотвратить ошибки автомобилистов или максимально снизить их негативные последствия. По его словам, к оценке каждого вводимого дорожного объекта нужно подходить комплексно, изучая потенциальную автодорогу еще на этапе ее проектирования. Черников уточнил, что нужно учитывать все нюансы, начиная от возможности разделения транспортных потолков, и заканчивая нанесением дорожной разметки и оформлением пешеходной зоны.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в России появится возможность предъявлять водительские права в цифровом формате в качестве эксперимента. Электронные права будут доступны в приложении «Госуслуги Авто».

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Варвара Кузьмина
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