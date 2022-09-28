ГИБДД с 1 октября разрешит россиянам предъявлять права через приложение

ГИБДД с 1 октября в тестовом режиме разрешит водителям предъявлять права через приложение

ГИБДД России с 1 октября в тестовом режиме разрешит предъявлять водительские права через приложение «Госуслуги Авто». Нововведение анонсировал глава Госавтоинспекции Михаил Черников, сообщает РИА Новости.

По его словам, чтобы цифровой вариант документа стал в полной мере законным, в настоящее время прорабатываются необходимые поправки в правила дорожного движения.

Черников добавил, что сейчас ведется необходимая работа для того, чтобы доступ к данному приложению получили водители по всей стране, в том числе и в режиме офлайн там, где нет интернета.

В июне МВД и Минцифры анонсировали разработку нового сервиса для онлайн проверки водительских прав. Уточнялось, что сейчас проверить удостоверения можно в разделе «Онлайн-сервисы ГИБДД» на официальном сайте инспекции. При этом об идее разрешить россиянам предъявлять права и полис ОСАГО в электронном формате впервые сообщалось еще в конце мая.