Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:38, 13 октября 2022Путешествия

Популярная азиатская страна отменила карантин для россиян

Тайвань отменил обязательный карантин по прибытии для туристов с 13 октября

Фото: Walid Berrazeg / Globallookpress.com

Центральный эпидемиологический командный центр Тайваня с четверга, 13 октября, отменил обязательный карантин по прибытии на остров для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь при въезде в популярную азиатскую страну путешественники в течение семи дней обязаны следить за состоянием своего здоровья в самоизоляции с возможностью выхода на улицу — отправиться на карантин придется в случае появления подозрительных симптомов и положительного теста на COVID-19. Проходить изоляцию разрешено дома, в гостинице, у родственников или друзей, где предоставляется одноместное размещение с отдельным санузлом.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Отмечается, что при выходе на улицу отдыхающие, у которых не закончился период самоизоляции, должны иметь при себе отрицательный результат экспресс- или ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов. Также данная категория туристов обязана вне помещения постоянно носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее стало известно, что власти Тайваня исключили Россию из специальной безвизовой программы, введенной в 2018 году на экспериментальной основе. Уточняется, что безвизовый режим для россиян истек 31 июля и после этого не был продлен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Власти впервые сообщили о гибели мобилизованных россиян в ходе СВО
Стали известны детали нового российского мегапроекта
Раскрыта связь между стертостью каблука и здоровьем человека
Задержание ФСБ россиянина за подготовку теракта в Нижнем Тагиле попало на видео
В граничащем с Украиной регионе рекомендовали перевести часть школ на дистант
Оператор БПЛА рассказал о дуэлях беспилотников в ходе спецоперации
11-летнего мальчика посадили на строгую диету из-за редкого заболевания
Власти российского региона подтвердили информацию о сбитом беспилотнике
Европейским странам предрекли энергетический голод
Отправившиеся за рубеж туристы раскрыли истинное отношение иностранцев к русским
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.