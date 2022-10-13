Раскрыта попытка украинского ГУР совершить теракт у школы в Мелитополе

Задержанный агент украинского ГУР признался в попытке теракта у школы в Мелитополе

Куратор Главного управления разведки Украины (ГУР) распорядился заложить взрывчатку у одной из школ в Мелитополе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на задержанного российскими силовиками агента ГУР Романа Зубарева.

По словам агента, он должен был собственноручно заминировать школу, подложив возле здания взрывное устройство.

«Сказали заложить прям под окна. Но со мной связались, сказали, что разорвалась очень плохо — никто не пострадал, и даже окна не выбило. Я знал, что там дети», — указал агент.

Затем, вспоминает Зубарев, другая сотрудница ГУР предложила ему взять в пару еще одного сообщника, Артура Нестеренко, чтобы добиться поставленной цели. После еще одной неудачной попытки теракта кураторы от ГУР предприняли попытку ликвидировать Зубарева с Нестеренко, потребовав забрать домой из «закладки» взрывчатку. Однако устройство взорвалось в момент, когда они находились в другой комнате. Когда агенты выходили на связь, кураторы угрожали им расстрелом за невыполненную работу.

Ранее российские силовики раскрыли план боевиков «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) по организации беспорядков в Мелитополе. Для реализации своего плана экстремисты организовали схроны с оружием. По словам задержанного агента СБУ Павла Кишинца, его подельником стал Абакар Исаев, находящийся в федеральном розыске. «Оружие было завезено сюда для организации беспорядков в городе, это Витя Антоненко говорил, сотрудник СБУ», — рассказал он.