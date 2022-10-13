Силовики пресекли попытку экстремистов устроить беспорядки в Мелитополе

Силовики раскрыли план боевиков из «Правого сектора» устроить беспорядки в Мелитополе

Российские силовики раскрыли план боевиков «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) по организации беспорядков в Мелитополе. Для реализации своего плана экстремисты организовали схроны с оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на задержанного силовиками участника организации, агент СБУ Павла Кишинца.

Подельником Кишинца стал Абакар Исаев, также состоящий в «Правом секторе» и находящийся в федеральном розыске. Именно он обладал информацией о том, где в городе находятся три гаража с боеприпасами. «Оружие было завезено сюда для организации беспорядков в городе, это Витя Антоненко говорил, сотрудник СБУ», — цитирует издание задержанного.

Силовикам удалось установить контакты подозреваемого и место хранения оружия у его подельника, после чего обоих пособников СБУ задержали. Злоумышленники дали признательные показания.

Ранее Минобороны заявило о поражении штаба «Правого сектора» в Запорожье. ВС России поразили пункты управления Вооруженных сил Украины в городах и селах Днепропетровской области, а также в Донецкой народной республике и Запорожской области.