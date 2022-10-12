Минобороны заявило о поражении штаба «Правого сектора» в Запорожье

МО заявило об ударах по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской области, Запорожье и ДНР

ВС России поразили пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Днепропетровской области, а также в Донецкой народной республике и Запорожской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны.

В Запорожье российские войска также поразили штаб «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), узел связи националистического формирования «Азов» (признан террористической организацией в России и запрещен) и два пункта временной дислокации иностранных наемников.

Уничтожено 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, отчитались в министерстве обороны.

В августе оборонное ведомство также докладывало об уничтожении пункта дислокации бойцов «Правого сектора» — он находился в районе Цукурино в ДНР.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в РФ объявлена частичная мобилизация.