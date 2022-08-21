Российские военные уничтожили пункт дислокации бойцов «Правого сектора»

Минобороны сообщило, что военные РФ уничтожили пункт дислокации бойцов «Правого сектора»

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации бойцов «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная на территории России) в районе Цуркино Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российские вооруженные силы (ВС) уничтожили шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Чаривное Запорожской области, а также в районах Константиновка, Звановка, Ильинка, Галициновка и Кирово. Также были уничтожены два склада горючего для военной техники в районах Галициновка и Константиновка и артиллерийская батарея в районе Новогригоровки, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили девять украинских дронов в районах населенных пунктов Старомлыновка и Горловка в ДНР. Кроме того, российская ПВО перехватила снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» в Харьковской области.

До этого сообщалось, что ВКС России ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США в районе Краматорска. Также были поражены семь пунктов управления ВСУ и уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Шевченко.