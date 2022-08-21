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Российские военные уничтожили пункт дислокации бойцов «Правого сектора»

Минобороны сообщило, что военные РФ уничтожили пункт дислокации бойцов «Правого сектора»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации бойцов «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная на территории России) в районе Цуркино Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российские вооруженные силы (ВС) уничтожили шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Чаривное Запорожской области, а также в районах Константиновка, Звановка, Ильинка, Галициновка и Кирово. Также были уничтожены два склада горючего для военной техники в районах Галициновка и Константиновка и артиллерийская батарея в районе Новогригоровки, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили девять украинских дронов в районах населенных пунктов Старомлыновка и Горловка в ДНР. Кроме того, российская ПВО перехватила снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» в Харьковской области.

До этого сообщалось, что ВКС России ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США в районе Краматорска. Также были поражены семь пунктов управления ВСУ и уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Шевченко.

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Виктория Кондратьева
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