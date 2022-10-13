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12:23, 13 октября 2022Путешествия

Европейцам предложили переждать зиму в Азии ради экономии на электроэнергии

В Таиланде считают, что цены на газ будут стимулировать европейцев бежать от холодов

Фото: Gianluca Vannicelli / Globallookpress.com

Таиланд рассчитывает, что наплыв туристов и путешественников из Европы и США, которые хотели бы переждать зиму в теплом климате и сэкономить на электроэнергии, ускорит восстановление туристической индустрии после пандемии. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению руководителя Управления по туризму азиатской страны Ютасака Супасорна, высокие цены на газ и электроэнергию будут стимулировать жителей Запада бежать от холодов в Таиланд. Также он добавил, что чем дольше туристы остаются на курортах, тем больше они тратят — так, в королевстве рассчитывают, что средние расходы путешественника на поездку увеличатся на 30 процентов.

«Сэкономьте свои деньги, оставьте свой дом и приезжайте в Таиланд. Платите за виллу с бассейном на Пхукете вместо того, чтобы оплачивать счета за электроэнергию», — предложил туристам Ютасак.

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В Управлении по туризму также отметили, что число туристов, прибывших в страну в этом году до 9 октября, составило 6,4 миллиона человек, а за весь год их число может превысить 10 миллионов человек. Ютасак надеется, что в 2023 году показатель удвоится до 20 миллионов человек, а доходы от туризма составят 2,49 триллиона бат (80 процентов от допандемийного уровня).

Ранее в сентябре сообщалось, что европейские туристы на фоне растущего энергокризиса устремились массово бронировать номера в отелях Турции, чтобы переждать зимний сезон. В республике ожидают, что в зимнем сезоне 2022-2023 объекты размещения будут работать на «полную мощность», а число путешественников превысит 40 миллионов человек.

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Дарья Рыбак
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