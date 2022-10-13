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13:31, 13 октября 2022Силовые структуры

Московский полицейский получил ранение головы в тире МВД

В Москве 30-летний полицейский получил ранение головы в тире МВД

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве 30-летний сотрудник полиции получил ранение в тире МВД. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, в тире, расположенном в здании МВД на Житной улице, в результате несчастного случая правоохранителю в голову попала пуля. Полицейского госпитализировали.

Как уточняет «МК», раненый мужчина — инспектор отдела по взаимодействию со странами Ближнего Зарубежья управления международного сотрудничества.

Ранее под Нижним Тагилом у кладбища обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением. Тело нашли на вершине горы Липовой в лесу рядом с поселком Черноисточинск. Полицейский служил участковым уполномоченным отдела полиции № 17 Нижнего Тагила.

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Екатерина Власова
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