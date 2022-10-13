Минфин CША заявил, что чиновники из 30 стран обсудят санкции против России в Вашингтоне

Чиновники 30 стран обсудят в Вашингтоне санкции и меры экспортного контроля, применяемые к России в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минфин.

«[Они] соберут высокопоставленных представителей министерств финансов и других правительственных структур из более чем 30 стран-членов глобальной коалиции, вводящей санкции и меры экспортного контроля против России за ее нелегальное вторжение на Украину», — заявили в ведомстве.

С американской стороны на совещании будут присутствовать заместители министров финансов, торговли и директора национальной разведки. Представители США намерены поделиться с коллегами «новой информацией и данными анализа» о влиянии ограничений на российский военно-промышленный комплекс и «цепочки оборонных поставок».

6 октября Евросоюз (ЕС) утвердил восьмой пакет санкций против России, в него входит введение потолка цен на российскую нефть и персональные ограничения против физических и юридических лиц.