Депутат описал снижение роли ООН фразой «умирает вместе с международным правом»

Депутат ГД Морозов описал снижение роли ООН фразой «умирает вместе с международным правом»

Итоги голосования по резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) с отказом признавать результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях были ожидаемы, они свидетельствуют о том, что организация «умирает». Так описал ее текущее состояние депутат Государственной Думы Олег Морозов, сообщает в четверг, 13 октября, РИА Новости.

«ООН перестает быть площадкой сотрудничества и все больше живет по правилам, а не по праву… ООН умирает вместе с международным правом. Во многом ее замещает региональное партнерство», — констатировал он.

Парламентарий добавил, что на все страны мира перед голосованием оказывалось давление, «вплоть до угроз». При этом в региональных форматах сотрудничества из-за отсутствия нажима со стороны США на первое место выходят национальные интересы государств, указал парламентарий.

О том, что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав России, сообщалось ранее 13 октября. В ее поддержку выступили 143 страны. Пять государств — Россия, Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия — проголосовали против. Еще 35 стран воздержались от голосования, в том числе Китай, Индия, ЮАР, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Для принятия резолюции ее должны были поддержать не менее двух третей участников голосования. Документ содержит призыв к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров и не является юридически обязывающим.