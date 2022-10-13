Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию

ГА ООН приняла резолюцию против референдумов о вхождении новых регионов в состав России

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла резолюцию, не признающую результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав России. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, документ содержит призыв к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. Для принятия резолюции ее должны были поддержать не менее двух третей участников голосования.

В поддержку антироссийской резолюции выступили 143 страны. Пять государств — Россия, Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия — проголосовали против. Еще 35 стран воздержались от голосования, в том числе Китай, Индия, ЮАР, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан.

143 страны поддержали антироссийскую резолюцию ГА ООН

В России итоги голосования назвали давлением Запада

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский осудил принятие резолюции, назвав ее «явной "демократией под дулом пистолета" с грязной игрой в сговоре с председателем Генассамблеи». По его словам, лишь подобными методами Запад может заставить более широкий круг членов ООН «поддержать Украину».

Это очень плохо для ООН и это чувствительный удар для мировой дипломатии Дмитрий Полянский Первый заместитель постоянного представителя России при ООН

Позже Полянский также заявил, что около 40 стран не выдержали давления Запада перед голосованием. Он отметил, что многие из этих государств «извиняясь, открыто признавались» в этом накануне голосования. «Разумеется, все в ООН это понимают и "осадочек" у тех, кого в итоге сломил западный лагерь, остался очень и очень неприятный», — добавил он.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил сожаление по поводу того, что председатель ГА ООН Чаба Кёрёши оказался «на стороне нечистоплотных западных вымогателей, пытавшихся выбить нужные голоса из развивающихся стран». Его процедурные маневры лишили государств-членов ООН возможности проголосовать без принуждения через тайное голосование, а также «дали шантажистам дополнительное время для шантажа», подчеркнул дипломат.

Россия настаивала на тайном голосовании

До этого Небензя также заявил о том, что ситуация с принятием решения в Генассамблее по поводу формата голосования по резолюции Запада, указывает на двойные стандарты. Кёрёши, решив не выбирать тайный формат голосования, не только «сыграл за авторов резолюции, но сделал все, чтобы манипулировать процедурой Генассамблеи».

Инициатива об открытом голосовании по резолюции была выдвинута Албанией. Решение было принято большинством голосов: 107 делегаций поддержали предложение, 13 выступили против, 39 воздержались. При этом Россия настаивала на том, чтобы голосование было проведено тайно.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Согласно объявленным результатам, большинство жителей регионов высказались положительно.