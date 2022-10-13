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06:01, 13 октября 2022Россия

В Совбезе предупредили о третьей мировой войне в случае приема Украины в НАТО

В Совбезе заявили, что прием Украины в НАТО может привести мир к третьей мировой войне
СюжетРоссия и НАТО:
Александр Венедиктов

Александр Венедиктов. Фото: sco-russia2020.ru / РИА Новости

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов предупредил, что в случае приема Украины в НАТО ситуация может обернуться третьей мировой войной. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

По словам Венедиктова, заявка Украины на ускоренное вступление в альянс является «скорее пропагандистским ходом». «Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию до третьей мировой войны», — пояснил он, выразив мнение, что такой шаг делается в расчете на создание информационного шума и привлечение внимания.

«Впрочем, учитывая, насколько оторваны от реальности многие представители киевского режима, не удивлюсь, если кое-кто там и впрямь рассчитывает на принятие их страны в НАТО», — заявил Венедиктов. Он обратил внимание на то, что это автоматически придаст участию страны в альянсе новое качество, так как вступит в действие статья 5 договора о коллективной обороне.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников сказал, что Украина де-факто уже вошла в НАТО. Он поблагодарил генсека альянса Йенса Столтенберга за поддержку Киева.

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Марина Совина
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