Минобороны Украины заявило о фактическом вхождении страны в НАТО

Министр обороны Украины Резников: страна де-факто уже присоединилась к НАТО

Украина де-факто уже вошла в НАТО. Об этом в своем Twitter написал министр обороны страны Алексей Резников.

Он поблагодарил генсека альянса Йенса Столтенберга за поддержку Киева и указал, что «Украина прошла долгий путь и де-факто присоединилась к военному блоку, внося значительный вклад в безопасность свободного мира».

11 октября Столтенберг признал, что возможная победа России на Украине станет поражением для Североатлантического альянса. При этом он подчеркнул, что НАТО не является частью конфликта, однако его поддержка играет в столкновении «ключевую роль».

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в альянс. В своем обращении глава государства подчеркнул, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью.

Позднее в США заявили, что НАТО не позволит Украине вступить в альянс раньше, чем закончится СВО на ее территории. Отмечается, что в случае ее присоединения к альянсу ему пришлось бы обратиться к пятой статье устава о взаимной обороне всех членов.