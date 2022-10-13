Володин анонсировал более жесткий ответ в случае новых терактов Киева

Володин заявил, что ответ России будет еще более жестким, если Киев совершит новые теракты

Ответ России на действия Украины в случае, если она продолжит совершать теракты, будет еще более жестким, чем массированные удары высокоточным оружием по критической инфраструктуре, нанесенные 10 и 11 октября. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Кто окажет сопротивление — уничтожены», — написал политик, подчеркнув, что нигде в мире с террористами переговоров не ведут.

Володин проиллюстрировал свой пост в мессенджере картинкой, на которой показано, в скольких регионах Украины уничтожена и повреждена критическая инфраструктура, используемая Вооруженными силами Украины (ВСУ). В частности, не поврежденной инфраструктура осталась только в трех субъектах — в Черниговской, Волынской и Закарпатской областях.

Согласно данным парламентария, Россия нанесла удары по более чем 70 энергетическим объектам, в результате чего Киев потерял 50 процентов генерирующих мощностей.

Россия нанесла массированные удары по инфраструктуре Украины 10 и 11 октября. Президент Владимир Путин заявлял, что они пришлись по объектам энергетики, военного управления и связи — это было сделано по предложению Минобороны России. Глава государства также предупредил о жестком ответе в случае, если Украина продолжит совершать теракты на территории России.