Минздав назвал умеренной нехватку медперсонала в России

Минздрав заявил, что дефицит медработников в России составляет менее 100 тысяч человек

Дефицит медицинских работников в России на сегодняшний день составляет менее 100 тысяч человек. Такие данные приводит приводит Минздрав в документе, опубликованном на портале regulation.gov.ru.

В нем говорится, что за предыдущий год ситуация с врачами в России немного ухудшилась, но с медперсоналом в целом — значительно улучшилась. Так, в 2021 году в большинстве регионов отмечали нехватку врачей, среднего и младшего медицинского персонала, исходя из установленных Минздравом нормативов. Всего не хватало 26,4 тысяч врачей. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на 4 тысячи человек.

При этом динамика численности среднего и младшего медперсонала за этот же период выглядела иначе — по итогам 2021 года, по подсчетам Минздрава, их нехватка составила только 58,2 тысяч человек, в то время как в прошлом году эта цифра была вдвое больше — 122 тысячи человек. Отмечается, что для отрасли, в которой занято 2,5 миллиона человек, такая нехватка считается умеренной.

Глава профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал считает, что на укомплектованность системы здравоохранения кадрами может повлиять частичная мобилизация. «Пока мы знаем о единичных случаях призыва медиков, но ситуация может непредсказуемо измениться», — отмечает он.

По его словам, в Крыму, Смоленской и Тверской областях медработникам начали запрещать уходить в отпуска этой осенью. Эксперт не исключает, что таким образом региональные системы здравоохранения готовятся к активному призыву медиков в вооруженные силы. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко уже успел заявить о том, что ведомство будет работать над системой брони для медработников, оказывающих экстренную и плановую помощь, чтобы не снижать объем доступного россиянам лечения.

Ранее россияне пожаловались на нехватку препаратов для лечения ВИЧ. Оказавшееся в дефиците средство производится в Великобритании под маркой «Тивикай». Лекарство закупается Министерством здравоохранения России и выдается пациентам бесплатно, однако с начала этого года поставки сократились.

