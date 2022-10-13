В России задумались о поисках нефти и газа для Европы

Вице-премьер Новак не нашел ответа на вопрос о поставках нефти и газа в Европу

Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов в Европу, занимая более 20 процентов на рынке нефти и 40-50 процентов на рынке газа. Об этом на сессии в рамках Российской энергетической недели заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

При этом он рассказал, что не может найти ответа на вопрос, где «наши партнеры европейские» будут брать ресурсы, если не в России. Задуматься о поисках альтернативных поставщиков в Европу его заставило стремление ЕС максимально отказаться от российских энергоресурсов, которое сформировалось после ввода российских войск на Украину.

Ранее сообщалось, что в сентябре Евросоюз закупил рекордное с начала 2020 года количество нефти, при этом доля российского сырья опустилась до минимального за многие годы значения в 21 процент. Основной рост связан с увеличением поставок из Африки, в первую очередь — Ливии.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о победе региона над зависимостью от российского газа. По его словам, доля «Газпрома» в поставках сократилась до десяти процентов, при этом график заполнения хранилищ выполняется с опережением. По состоянию на середину октября в них находится порядка 100 миллиардов кубометров.

Российские и иностранные официальные лица расходятся в оценках ситуации. Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил, что предстоящей зимой в Европе замерзнут целые города. Однако исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предположил, что Европа переживет предстоящую зиму без особых проблем. Представитель пресс-службы ЕК Тим Макфи, в свою очередь, уточнил, что более актуальным европейские власти считают вопрос заполнения хранилищ весной.