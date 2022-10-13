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06:41, 13 октября 2022Россия

В Совбезе РФ назвали причину антироссийской агрессии

Замсекретаря Совбеза Венедиктов: отказ стать колонией вызвал агрессию Запада против России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Антироссийская агрессия вызвана тем, что страна отказалась идти по пути превращения в колонию Запада. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

Он указал, что политика Запада в 90-х годах заключалась в том, чтобы убедить Россию «позволить "мудрому" Западу решать за нас, а на самом деле хотели превратить нас в колонию». Россия отвергла такой путь и это вызвало беспрецедентный всплеск русофобии на Западе, переросшей в антироссийскую агрессию в политике, экономике, культуре и военной сфере, уверен Венедиктов.

В сентябре президент России Владимир Путин выступил с обращением, в ходе которого заявил, что Запад «перешел всякую грань в антироссийской риторике» и использует ядерный шантаж. Он также предупредил, что ведущие такую политику страны «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».

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Марина Совина
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