«Википедия» выделила отдельным цветом Крым и ДНР на карте России

«Википедия» на карте России выделила отдельным цветом ЛНР, ДНР, Крым и Запорожскую область

Онлайн-энциклопедия «Википедия» обозначила отдельным цветом ранее вошедшие в состав России Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым. На это обратило внимание издание «Подъем».

В статье, посвященной России в «Википедии», вышеперечисленные регионы на карте выделены светло-зеленым цветом. Остальные территории РФ обозначены темно-зеленым цветом.

Директор партнерства «Викимедиа.Ru» Владимир Медейко заявил изданию, что «Википедия» в этом случае опирается на формулировки, которые используются в «авторитетных мировых источниках». «Качество российских источников по украинскому вопросу сейчас низкое, как и качество украинских источников, потому что это источники одной из сторон конфликта», — объяснил он.

По словам Медейко, энциклопедия вынуждена использовать источники, которые «кажутся наиболее независимыми, нейтральными». Он также указал, что представители «Википедии» не опасаются исков, поскольку «это типичная ситуация».

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Уточнялось, что число российских регионов увеличилось с 85 до 89. Также стало известно, что до 2026 года новые территории ждет переходный период, в течение которого Россия создаст в них местные органы прокуратуры, суды, нотариальные и адвокатские палаты.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Более 96 процентов участников прошедшего в регионе референдума высказались за воссоединение с РФ.