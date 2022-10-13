Microsoft признала десятки неполадок в Windows 11

BleepingComputer: Microsoft выпустила исправляющий баги апдейт Windows 11 22H2 KB5018427

Microsoft признала несколько десятков ошибок Windows 11 и выпустила исправляющее их обновление. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты портала заметили, что американская IT-корпорация выпустила апдейт KB5018427, предназначенный для Windows 11 22H2. KB5018427 является обязательным накопительным обновлением, которое устраняет неполадки, выявленные в актуальной версии ОС в октябре.

Представители Microsoft отметили, что в апдейте исправлена ошибка, препятствовавшая установке обновлений из Microsoft Store, устранена проблема с системными шрифтами, ликвидирован баг, из-за которого вкладки Microsoft Edge автоматически перезагружались. По словам специалистов, всего инженеры компании устранили порядка 30 ошибок.

В корпорации заявили, что обновление доступно всем желающим. Чтобы получить апдейт, нужно зайти в настройки ОС, открыть «Центр обновления Windows» и нажать на кнопку «Проверить наличие обновлений».

Пользователи актуальной версии 22H2 Windows 11 неоднократно критиковали апдейт. Так, в октябре Microsoft признала некоторые ошибки системы и отозвала обновление для части пользователей.