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18:57, 13 октября 2022Наука и техника

Microsoft признала десятки неполадок в Windows 11

BleepingComputer: Microsoft выпустила исправляющий баги апдейт Windows 11 22H2 KB5018427

Фото: Windows / Unsplash

Microsoft признала несколько десятков ошибок Windows 11 и выпустила исправляющее их обновление. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты портала заметили, что американская IT-корпорация выпустила апдейт KB5018427, предназначенный для Windows 11 22H2. KB5018427 является обязательным накопительным обновлением, которое устраняет неполадки, выявленные в актуальной версии ОС в октябре.

Представители Microsoft отметили, что в апдейте исправлена ошибка, препятствовавшая установке обновлений из Microsoft Store, устранена проблема с системными шрифтами, ликвидирован баг, из-за которого вкладки Microsoft Edge автоматически перезагружались. По словам специалистов, всего инженеры компании устранили порядка 30 ошибок.

В корпорации заявили, что обновление доступно всем желающим. Чтобы получить апдейт, нужно зайти в настройки ОС, открыть «Центр обновления Windows» и нажать на кнопку «Проверить наличие обновлений».

Пользователи актуальной версии 22H2 Windows 11 неоднократно критиковали апдейт. Так, в октябре Microsoft признала некоторые ошибки системы и отозвала обновление для части пользователей.

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Андрей Ставицкий
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