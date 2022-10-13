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09:54, 13 октября 2022Экономика

Европа решила покупать уголь у двух стран вместо России

«Ъ»: Европа нарастила импорт угля из ЮАР и Колумбии вместо России

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Поставки российского угля в Европу в августе, когда вступило в силу эмбарго, рухнули на 77 процентов в месячном выражении, до 1,3 миллиона тонн. ЕС кратно нарастил импорт топлива из ЮАР и Колумбии, которое обходится дороже, чем поставки из России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Eurostat.

В августе Европа закупила российского угля в денежном выражении на 374 миллионов евро, что почти в два раза меньше июльского показателя. Но в годовом выражении за счет роста цены поставки снизились на 23 процента. Вместо Европы Россия решила нарастить поставки в основном в две страны — Китай и Индию.

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Уход России с европейского рынка позволил ЮАР и Колумбии нарастить поставки. Африканская страна увеличила экспорт в Европу в 3,4 раза, до 1,6 миллиона тонн, а Колумбия — в два раза, до 1,4 миллиона тонн. Однако стоимость южноафриканского и колумбийского импорта выше — 543 и 506 миллионов евро соответственно. По оценкам Сергея Гришунина из НРА, отказ от российского угля обойдется ЕС в 8,5 миллиарда долларов в год. Кроме того, в угле из ЮАР находится больше серы, чем у кузбасского, что негативно влияет на экологическую обстановку около угольных станций, указывают эксперты.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что за январь-июль экспорт угля снизился на 8,6 процента. В августе в ЕС и Великобритании в силу вступило эмбарго на импорт российского угля.

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Платон Щукин
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