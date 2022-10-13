В ЛНР сообщили о завербованном украинскими спецслужбами подростке

МВД ЛНР: украинские спецслужбы завербовали подростка для убийства главы сельсовета

Украинские спецслужбы завербовали подростка из Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил представитель центра общественных связей МВД ЛНР, передает РИА Новости.

Представитель ведомства рассказал, что в Кременском районе подросток 2005 года рождения предложил убить главу местного сельского совета. По его словам, молодой человек общался с заказчиками преступления с помощью чат-бота, а за совершенное деяние надеялся получить возможность выехать в Европу.

В июле ФСБ сообщала, что украинская разведка пыталась завербовать пилотов российских боевых самолетов. Отмечалось, что за сотрудничество разведчики предлагали военным два миллиона долларов.