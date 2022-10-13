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17:55, 13 октября 2022Россия

В ЛНР сообщили о завербованном украинскими спецслужбами подростке

МВД ЛНР: украинские спецслужбы завербовали подростка для убийства главы сельсовета

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинские спецслужбы завербовали подростка из Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил представитель центра общественных связей МВД ЛНР, передает РИА Новости.

Представитель ведомства рассказал, что в Кременском районе подросток 2005 года рождения предложил убить главу местного сельского совета. По его словам, молодой человек общался с заказчиками преступления с помощью чат-бота, а за совершенное деяние надеялся получить возможность выехать в Европу.

В июле ФСБ сообщала, что украинская разведка пыталась завербовать пилотов российских боевых самолетов. Отмечалось, что за сотрудничество разведчики предлагали военным два миллиона долларов.

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Алевтина Запольская
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