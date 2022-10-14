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09:12, 14 октября 2022Забота о себе

Россиянам назвали приводящие к артриту и артрозу факторы

Ортопед Еремин заявил, что к артриту и артрозу приводят наследственность и частые травмы

Фото: David Fanuel / Unsplash

К развитию артрита и артроза могут привести частые травмы, переломы и ряд других факторов, сообщил Иван Еремин, травматолог-ортопед филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково. Эти и другие факторы риска он назвал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Артрит и артроз — заболевания, которые приводят к дисфункции абсолютно любых суставов в организме человека, объяснил врач. Есть несколько факторов, которые могут запустить их развитие. Первый из них — это наследственность. По словам Еремина, пациенты с генетической предрасположенностью могут получить артроз крайней степени уже в молодом возрасте после незначительного ушиба. К наследственным факторам также относится неправильное развитие сустава, которое начинается с рождения и даже в юном возрасте может привести к артрозу.

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В качестве второго немаловажного фактора ортопед назвал постоянные травмы, ушибы, переломы. Очень часто по этой причине недуг развивается у спортсменов, суставы которых подвержены повышенной нагрузке. Также спровоцировать патологию могут различные системные заболевания, в частности ревматоидный артрит.

Ревматоидный артрит — это аутоиммунное заболевание, этиология которого неизвестна медицине. То есть человек живет нормально и вдруг в возрасте 50 лет получает этот диагноз. При таком недуге страдает соединительная ткань, которая находится в капсулах суставов. Из-за этого в процессе движения начинает страдать сустав, который испытывает сверхнагрузку. В результате в какой-то момент капсула не выдерживает, и сустав начинает разрушаться

Иван Ереминтравматолог-ортопед филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково

Ранее врач-ортопед Андрей Литвиненко назвал способы сохранить здоровье ног мобилизованным. По его словам, в первую очередь им необходимо купить обувь по размеру, а также держать ноги в сухости и тепле.

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Наталья Обрядина
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