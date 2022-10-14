Автоэксперт назвал правила ухода за машиной при низких температурах

News.ru: автоэксперт Славнов посоветовал россиянам заранее залить незамерзайку в бочок

Российские автолюбители после похолодания до минусовых температур и образования гололедицы могут использовать фрикционные шины в городе, поскольку там дороги постоянно чистятся. Правила ухода за машиной при низких температурах в беседе с News.ru назвал автоэксперт Дмитрий Славнов.

По его словам, особое внимание следует уделить уходу за лобовым стеклом, являющимся «глазами автовладельца». В частности, стоит заранее залить незамерзайку в бочок, а зимние дворники ставить на поводки. «Дело в том, что многие просыпаются утром при отрицательных температурах, поэтому нужно сделать так, чтобы лобовое стекло не замерзало в процессе движения», — подчеркнул он.

Славнов отметил, чтобы двери исправно открывались, следует промазывать все уплотнители силиконовой смазкой. Также специалист назвал лучшее время для «переобувания». По его мнению, менять летнюю резину на зимнюю лучше заранее при устоявшейся температуре от плюс пяти до плюс семи градусов. При этом критический период начинается при стабильном нуле градусов.

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