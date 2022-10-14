Пользователи сети назвали самые ненавистные курортные страны

Пользователи форума Reddit назвали худшими странами для отдыха Египет, ОАЭ и Занзибар

Пользователи сети назвали Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Занзибар худшими местами для отдыха, в которые они не хотели бы возвращаться. Историями неудачных путешествий поделились читатели форума Reddit.

Некоторые комментаторы сообщили, что самой ненавистной им курортной страной были ОАЭ и, в частности, эмират Дубай. Один из пользователей сети под ником FuturamaReference назвал его «бездушным» и «поверхностным». «ОАЭ — это мусульманская страна с передовыми технологиями, в которой богатство пересекается с бедностью, — добавил он. — В самом Дубае много бессмысленных архитектурных сооружений, некоторые из них не закончены».

Также многие пользователи форума пожаловались на отдых в Египте. Они отмечали, что в стране очень грязно и опасно, а местные жители настроены к туристам крайне недружелюбно. «К моей жене часто приставали мужчины, когда мы находились на публике, — писали пользователи. — Плюс ко всему, меня ошеломило огромное количество агрессивных торговцев и мошенников».

Комментатор под ником udontnowme подчеркнул, что в Каире с него на каждом шагу пытались «содрать деньги». «Так что, как бы сильно я ни любил историю и мифологию Египта, я бы туда больше не вернулся», — заявил он.

Тем временем отдыхавшие на Занзибаре путешественники пожаловались на «беспросветную бедность» и «коррупцию» на острове. «Мне было действительно неловко находиться в роли богатого туриста, — сообщил пользователь форума под ником Badloss. — Это был очень странный опыт, который я вряд ли захочу повторить».

Ранее стало известно, что стоимость отдыха в Египте резко снизилась в два раза. Таким образом, за недельный тур в страну в октябре-ноябре россиянам придется заплатить 50 тысяч рублей, вместо сентябрьских 100–110 тысяч рублей.