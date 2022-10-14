Стоимость отдыха в Египте снизилась в два раза

Travelata.ru: предложения по отдыху в Египте в октябре подешевели на 50 процентов

Стоимость отдыха в Египте резко снизилась в два раза, за недельный тур в страну в октябре-ноябре россиянам придется заплатить 50 тысяч рублей, вместо сентябрьских 100–110 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Travelata.ru.

Специалисты онлайн-сервиса уверяют, что речь идет вовсе не о сезонном спаде, так как для популярной пляжной страны октябрь и ноябрь — традиционно благоприятный период. По их мнению, такое резкое падение цен может быть вызвано расширением туроператорами полетной программы, а также общим спадом активности туристов из-за объявления в России частичной мобилизации.

Отмечается, что некоторые предложения по отдыху в Египте подешевели на 50 процентов. Таким образом, недельную путевку на двоих в октябре россияне могут приобрести за 50 тысяч рублей. При этом еще в сентябре за аналогичный тур приходилось платить примерно 110 тысяч рублей.

Более того, аналитики сервиса подчеркивают, что средний чек при бронировании путевок в Египет в октябре составляет 120 тысяч рублей. В сравнении с сентябрем этот показатель сократился на 22 процента. Средняя стоимость тура на излюбленный у россиян курорт Шарм-эш-Шейх также снизился на 21 процент, до 125 тысяч рублей, заявляют эксперты. Похожая ситуация наблюдается в Хургаде. Там средняя цена на путевки упала на 23 процента, до 115 тысяч рублей.

Ранее в октябре туроператор «Русский экспресс» в 2022 году зафиксировал десятикратный спрос среди россиян на отдых на Сейшелах. По словам представителей туроператора, на такой явный рост интереса российских путешественников к Сейшелам, в частности, повлияло закрытие для них многих других стран.

