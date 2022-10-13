Спрос на отдых на популярном курортном острове вырос в десять раз

«Русский экспресс»: объем бронирований туров на Сейшелы в 2022 году вырос в десять раз

Туроператор «Русский экспресс» в 2022 году зафиксировал десятикратный спрос среди россиян на отдых на Сейшелах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Специалисты отметили, что спрос среди российских туристов на туры на популярный курортный остров в 2022 году обогнал показатели допандемийного периода. «Объем бронирований в сентябре — начале октября [2022 года] вырос примерно в десять раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — заявили в «Русском экспрессе».

По словам представителей туроператора, на такой явный рост интереса путешественников к Сейшелам, в частности, повлияло закрытие для россиян многих других стран. «Мы учитываем и тот факт, что Сейшелы — круглогодичное направление с прямым перелетом, которого до пандемии не было», — добавили эксперты.

В «Русском экспрессе» указали, что добраться до островов российские туристы могут несколькими способами. Так, с 8 октября «Аэрофлот» запустил прямые рейсы на Сейшелы по понедельникам и субботам. Уже с ноября авиакомпания добавит перелеты по понедельникам и пятницам.

Кроме того, российским путешественникам предлагаются различные варианты стыковочных рейсов. По мнению специалистов, наиболее удобные стыковки у Ethiopian Airlines и Emirates.

Ранее в октябре туроператор FUN&SUN предложил россиянам туры на Гоа с прямыми рейсами. Цены на авиабилеты в ноябре в обе стороны на человека стартуют от 62 тысяч рублей. Проживание в местных отелях обойдется путешественникам примерно в 26 тысяч рублей на двоих.