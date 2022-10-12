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18:08, 12 октября 2022Путешествия

Россиянам предложили туры с прямыми рейсами на популярный пляжный курорт

АТОР: россиянам предложили отдых на Гоа за 26 тысяч рублей на двоих

Фото: Boris Rezvantsev / Globallookpress.com

Туроператор FUN&SUN предложил российским туристам туры на Гоа с прямыми рейсами. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, предложение для россиян сформировано на базе регулярных рейсов «Аэрофлота». Авиакомпания запустит перелеты на популярный пляжный курорт Индии с частотой три раза в неделю. Цены на билеты в ноябре в обе стороны на человека стартуют от 62 тысяч рублей.

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Представители FUN&SUN отмечают, что стоимость проживания в местных отелях доступная. К примеру, семидневный отдых в трехзвездочном отеле Santana Beach Resort (Кандолим) с заездом в начале ноября обойдется туристам примерно в 26 тысяч рублей на двоих без перелета.

Туроператор также предлагает путевки с размещением в гостиницах на респектабельных курортах Южного Гоа. За недельное пребывание в пятизвездочном отеле Kenilworth Beach Resort & Spa (заезд 11 ноября) путешественникам придется заплатить 94 тысячи рублей на двоих.

Ранее в октябре российским путешественникам назвали лучшие зарубежные отели для празднования Нового года. В этот список, в частности, вошли турецкий Titanic Deluxe Belek, Rixos Bab Al Bahr Ras Al Khaimah в ОАЭ и египетский Movenpick Resort Sharm El Sheikh.

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Фариза Бацазова
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