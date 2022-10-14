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19:32, 14 октября 2022Силовые структуры

Россиянина задержали за поджог знакомой и ее квартиры в Подмосковье

В Балашихе задержали 48-летнего мужчину, который поджег подругу и ее квартиру с гостями

Фото: ГСУ СК России по Московской области

В Балашихе следователи задержали 48-летнего местного жителя, который поджег знакомую и ее квартиру. Об этом в пятницу, 14 октября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

По данным ведомства, ночью 13 октября фигурант пришел в гости к подруге в микрорайон Керамика. Между ними произошел конфликт, после чего мужчина взял легковоспламеняющуюся жидкость. Он облил ей знакомую и ее квартиру и поджег. Затем фигурант сбежал с места преступления. Отмечается, что кроме хозяйки дома там находились двое ее друзей. Потерпевшая выпрыгнула из балкона, чтобы спастись, и была госпитализирована. Известно, что ее подруга скончалась, а еще один пострадавший находится в больнице.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом и по статье о покушении на убийство двух лиц УК России.

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Екатерина Власова
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