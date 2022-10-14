В возрасте 46 лет умер режиссер Джефф Барнаби

Ушел из жизни канадский режиссер, сценарист и музыкант Джефф Барнаби. Об этом сообщает Deadline.

Уточняется, что кинодеятель скончался 13 октября в Монреале, Канада, от рака. Ему было 46 лет.

Барнаби родился в городе Квебек в 1976 году. Был представителем коренного народа Канады микмак. Карьеру режиссера начал с производства короткометражных фильмов. В 2013 году выпустил свою первую полнометражную картину «Рифмы для молодых вурдалаков», критиковавшую систему школ-интернатов в Канаде. Другим известным проектом Барнаби стал хоррор «Чистота крови», над которым он работал 12 лет. Фильм был удостоен шести наград Canadian Screen Awards.

У режиссера остались жена Сара Дель Серонде и сын Майлз.

Ранее стало известно о смерти певицы Аниты Керр.