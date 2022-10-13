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13:10, 13 октября 2022Культура

Умерла певица Анита Керр

В возрасте 94 лет умерла певица Анита Керр

Фото: Nationaal Archief / Wikimedia

Ушла из жизни американская певица, композитор и продюсер Анита Керр. Об этом сообщает Variety.

Керр скончалась в возрасте 94 лет в Женеве, Швейцария, в доме престарелых. Смерть исполнительницы подтвердила ее дочь Келли в соцсетях. «Какие печальные новости и какая большая потеря для музыкальной индустрии. Анита была легендой, но для меня она прежде всего была матерью. Покойся с миром. Я всегда буду скучать по тебе, но я успокаиваю себя тем, что теперь ты поешь с ангелами. Ты навсегда в моем сердце», — написала она. Причина смерти певицы не уточняется.

Керр родилась в 1927 году в Мемфисе, штат Теннесси. В 1948 году переехала в Нэшвилл, где основала вокальный квинтет Sunday Down South Choir, позднее известный как Anita Kerr Singers. В 1965 году музыкальная группа получила «Грэмми» за альбом We Dig Mancini. В следующем году коллектив снова был удостоен награды за кавер на песню A Man and a Woman из одноименного французского фильма.

Ранее стало известно о смерти исполнительницы главной роли в сериале «Она написала убийство» Анджелы Лэнсбери.

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Дениза Мацаева
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