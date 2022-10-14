Российского полицейского заподозрили в работе на украинскую разведку

В Белгородской области задержали полицейского за передачу данных из базы МВД Украине

В Белгородской области задержали 38-летнего российского полицейского, заподозренного в работе на разведку Министерства обороны Украины. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным силовиков, оперативный дежурный на железнодорожной станции Валуйки нашел в поисковой системе данные о российском гражданине и передал информацию неизвестному лицу. Следствие установило, что капитан полиции передавал данные из базы МВД начиная с 12 июня. Он действовал с сообщниками, их личность и местонахождение устанавливаются.

Возбуждены уголовные дела о неправомерном доступе к информации и злоупотреблении должностными полномочиями. Дома у задержанного прошли обыски.

13 октября сообщалось, что украинские спецслужбы завербовали подростка из Луганской народной республики (ЛНР).