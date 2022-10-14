Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:47, 14 октября 2022Экономика

Россию попросили поучаствовать в создании «превентивной экономики»

Глава Таджикистана Рахмон: Центральной Азии и России нужно создать превентивную экономику

Фото: Сергей Бобылев / Pool / РИА Новости

В условиях мирового кризиса Центральная Азия и Россия должны принять участие в создании проекта превентивной экономики, призвал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Его слова приводит ТАСС.

Во время саммита в Астане глава страны рассказал о необходимости запустить совместный проект под условным названием «превентивная экономика» для объединения усилий в условиях воздействия внешних шоков. Рахмон добавил, что Россия является ключевым торгово-экономическим партнером Таджикистана и сотрудничество с ней в этой области занимает особое место в комплексе взаимоотношений двух стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что внешние силы пытаются помешать связям официальной Москвы и стран Центральной Азии. «К активизации всех механизмов взаимодействия между нами подталкивает и усложняющаяся ситуация в мире и в регионе. [Происходят] попытки со стороны помешать развитию нашей с вами кооперации во многих областях», — убежден он. По его мнению, нарушаются складывающиеся на протяжении истории связи в политике, экономике и гуманитарной сфере.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации
Лукашенко призвал не загонять Россию в угол
На Украине предложили ввести потолок на российскую нефть в 10-20 долларов
Стало известно об очередном обстреле российского села со стороны Украины
Российскому ведущему стало плохо в прямом эфире
В программе Мясникова назвали три ошибки женщин
Отдыхающих в Германии туристов заставили доплачивать за свет и отопление
Евросоюз направит миссию в Армению
В США рассказали о влиянии санкций на выпуск оружия в России
Сшитое за несколько часов до свадьбы платье невесты удивило пользователей сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.