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13:36, 14 октября 2022Бывший СССР

Путин заявил о попытках помешать связям России и Центральной Азии извне

Президент России Путин заявил о попытках помешать связям России и Центральной Азии извне

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин выступил на саммите Россия — Центральная Азия, проходящем в Астане, и заявил, что внешние силы пытаются помешать связям официальной Москвы и стран Центральной Азии. Цитату приводит ТАСС.

«К активизации всех механизмов взаимодействия между нами подталкивает и усложняющаяся ситуация в мире и в регионе. [Происходят] попытки со стороны помешать развитию нашей с вами кооперации во многих областях», — убежден политик. По его мнению, нарушаются «складывающиеся на протяжении истории» связи в политике, экономике и гуманитарной сфере.

Путин заключил, что сейчас как никогда важно действовать скоординированно и развивать стратегическое партнерство.

Ранее президент также призвал «использовать добрую волю» при решении конфликтов на территории СНГ. Впрочем, он признал, что «при всем позитиве» взаимодействия на пространстве Содружества существуют споры и разногласия.

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Алевтина Запольская
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