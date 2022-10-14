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10:22, 14 октября 2022Бывший СССР

Путин призвал решать конфликты стран СНГ

Путин призвал использовать добрую волю при решении конфликтов на пространстве СНГ

Фото: Дмитрий Азаров / РИА Новости

Конфликты на территории Содружества Независимых Государств нужно решать дипломатически, призвал президент России Владимир Путин на саммите глав стран СНГ, который проходит в Казахстане. Его слова приводит ТАСС.

Глава России признал, что «при всем позитиве» взаимодействия на пространстве СНГ существуют споры и разногласия.

«Надо, конечно, стремиться к тому, чтобы искать выходы <...> предельно на принципах доброй воли, которая у всех есть, и нужно эту добрую волю по максимуму использовать», — сказал он.

Ранее в сети обратили внимание на рассадку глав стран СНГ. Отмечается, что президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместили рядом. Тем не менее главу Таджикистана Эмомали Рахмона и его киргизского коллегу Садыр Жапаров разместили в разных частях круглого стола.

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Алевтина Запольская
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