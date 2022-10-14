Путин призвал решать конфликты стран СНГ

Путин призвал использовать добрую волю при решении конфликтов на пространстве СНГ

Конфликты на территории Содружества Независимых Государств нужно решать дипломатически, призвал президент России Владимир Путин на саммите глав стран СНГ, который проходит в Казахстане. Его слова приводит ТАСС.

Глава России признал, что «при всем позитиве» взаимодействия на пространстве СНГ существуют споры и разногласия.

«Надо, конечно, стремиться к тому, чтобы искать выходы <...> предельно на принципах доброй воли, которая у всех есть, и нужно эту добрую волю по максимуму использовать», — сказал он.

Ранее в сети обратили внимание на рассадку глав стран СНГ. Отмечается, что президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместили рядом. Тем не менее главу Таджикистана Эмомали Рахмона и его киргизского коллегу Садыр Жапаров разместили в разных частях круглого стола.