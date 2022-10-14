Алиев и Пашинян оказались рядом за круглым столом на саммите глав стран СНГ

В сети обратили внимание на рассадку участников саммита глав стран СНГ, который проходит в Казахстане. Соответствующий пост в своем Telegram-канале разместили журналисты кремлевского пула РИА Новости.

Авторы поста заметили, что президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместили рядом. При этом глава Таджикистана Эмомали Рахмон и его киргизский коллега Садыр Жапаров оказались по разные стороны круглого стола, несмотря на то, что накануне лидеры присутствовали на трехсторонней встрече с участием российского лидера Владимира Путина.

Саммит руководителей государств-участников СНГ начался в Астане в пятницу, 13 октября. Лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, России, Туркмении, Таджикистана, Узбекистана, за исключением Молдавии и Украины, — впервые с 2020 года собрались на заседание в очном формате.

Предполагается, что стороны обсудят вопросы взаимодействия в рамках Содружества, рассмотрят и примут документы по дальнейшему развитию и укреплению интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.