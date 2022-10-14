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08:33, 14 октября 2022Бывший СССР

В Астане начался саммит глав стран СНГ

Саммит глав государств СНГ начался в Казахстане

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Казахстане начался саммит глав стран СНГ. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает «Sputnik Кыргызстан» в Telegram.

Лидеры государств-членов организации — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, России, Туркмении, Таджикистана, Узбекистана, за исключением Молдавии и Украины, — впервые с 2020 года собираются на заседание в очном формате в Астане.

Предполагается, что стороны обсудят вопросы взаимодействия в рамках Содружества, рассмотрят и примут документы по дальнейшему развитию и укреплению интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану 13 октября для участия в трех международных мероприятиях. Он уже участвовал в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также, помимо заседания Совета глав государств СНГ, планирует посетить и саммит «Россия — Центральная Азия».

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Варвара Кошечкина
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