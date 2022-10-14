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00:15, 14 октября 2022Экономика

Россия высказалась о снижении добычи нефти по следке ОПЕК+

Глава «Газпрома нефть» Дюков: Россия не будет снижать добычу нефти из-за сделки ОПЕК+

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Россия не будет сокращать добычу нефти по сделке Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК+). По словам главы «Газпром нефть» Александра Дюкова, в настоящее время добыча ведется в рамках квоты. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается нашей компании, то мы добываем в соответствии с квотой, не выше квоты. От нас не потребуется снижение объемов добычи», — пояснил Дюков.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября 2022 года. Страны будут должны сократить производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот.

По словам вице-премьера Александра Новака, ожидается, что по итогам года добыча нефти в России достигнет 525-530 миллионов тонн. Он уточнил, что в октябре текущего года планируется сохранить уровень добычи нефти в объеме 9,9 миллиона баррелей в сутки.

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Марина Совина
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