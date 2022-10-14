Египет обвинили в замалчивании важных проблем перед конференцией ООН

HRW обвинили Египет в замалчивании важных проблем перед конференцией COP27

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила власти Египта в том, что они способствуют замалчиванию важных проблем окружающей среды. На ситуацию обратили внимание, так как в ноябре в стране пройдет конференция ООН по изменению климата COP27. Об этом сообщает The Guardian.

Специалисты организации пришли к выводу, что в Египте не освещают темы, связанные с загрязнением от туризма, агробизнеса, военных и промышленных предприятий. Подобные вопросы стали почти запретными. Активистов, которые освещают такие вопросы, арестовывают, высылают из страны или не дают возможность продолжать расследования.

При этом в стране появилась группа активистов, которые занимаются приемлемыми для властей темами — переработкой мусора или использованием возобновляемых источников энергии. «Нам нужны люди на улицах, независимые защитники окружающей среды, стратегические судебные процессы и независимые суды, чтобы добиться перемен», — заявил Ричард Першус из HRW.

В июле 2022 года экологические активисты Джером Фостер и Элайджа Маккензи-Джексон, которые состоят друг с другом в отношениях, призвали ООН изменить место проведения конференции. Они объяснили свою позицию отношением к ЛГБТ-сообществу в стране, которое подвергается пыткам.