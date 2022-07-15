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Среда обитания

Геи призвали ООН изменить место конференции по спасению планеты

Активисты Фостер и Маккензи-Джексон призвали изменить место проведения COP27

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Экологические активисты Джером Фостер и Элайджа Маккензи-Джексон, которые состоят друг с другом в отношениях, призвали ООН изменить место проведения конференции по спасению планеты (COP27), которая должна пройти в Египте. Они объяснили свою позицию отношением к ЛГБТ-сообществу в стране. Об этом сообщает The Guardian.

Пара адресовала письмо исполнительному секретарю Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) Патрисии Эспиносе, осудив выбор Египта в качестве площадки для переговоров по проблеме изменения климата. По их словам, представители ЛГБТ подвергаются в этой стране пыткам, там также убивают женщин и подавляют гражданские права жителей.

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Активисты обеспокоены тем, что во время поездки на конференцию они могут быть арестованы из-за их сексуальной ориентации. «Быть геем в Египте страшно. Мы не собираемся подвергать свою жизнь опасности, и мы не хотим, чтобы кто-то еще это делал. Это все ужасно. Моя семья очень религиозна, и мне было очень тяжело говорить с ними об этом. Меня травмирует сама мысль о поездке в страну с таким дополнительным страхом», — высказался Фостер.

Представители РКИК не прокомментировали обращение активистов.

COP27 пройдет в ноябре 2022 года. Новыми местами для обсуждения планов по предотвращению глобальной катастрофы стали Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Страны в 2022 и 2023 годах соответственно примут COP27 и COP28.

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Нина Ташевская
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