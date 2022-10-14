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22:38, 14 октября 2022Экономика

США выразили свою позицию по экспорту продовольствия с Украины

Госдеп заявил, что не согласен с прекращением сделки по экспорту продовольствия с Украины

Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости

Представитель Государственного департамента Ведант Пател выразил позицию США по экспорту продовольствия с Украины. Он прокомментировал заявления российского президента Владимира Путина о вероятном прекращении действий данной сделки, отметив, что Вашингтон не согласен с его позицией, сообщает ТАСС.

«Любые разговоры об остановке этих договоренностей являются, по сути, заявлением, что люди будут больше платить за продовольствие. Мы с этим не согласны. Мир получил значительные выгоды от доступа к экспорту продовольствия и удобрений, которые не были включены в наши санкции», — заявил заместитель главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Ранее Путин рассказал, что ситуацию с вывозом зерна с Украины нельзя назвать ничем, кроме «сплошного надувательства» со стороны Запада. По его словам, зерно с Украины отправляется в Европу и другие страны Запада, проходя мимо беднейших стран мира.

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Марина Совина
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