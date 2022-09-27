Путин назвал ситуацию с вывозом зерна с Украины «сплошным надувательством»

Президент России Путин счел ситуацию с вывозом зерна с Украины «сплошным надувательством»

Президент России Владимир Путин считает, что ситуацию с вывозом зерна с Украины нельзя назвать ничем, кроме «сплошного надувательства» со стороны Запада. Об этом пишет ТАСС.

Политик подчеркнул, что зерно с Украины отправляется в Европу и другие страны Запада, уходит «мимо беднейших стран мира». Путин напомнил, что при этом Москва «давно подняла эту проблему». Президент добавил, что ситуация с поставками продовольствия может ухудшиться и по другой причине: эффекта антироссийских санкций США и Европы.

«Поставки за рубеж нашего зерна и удобрений по-прежнему, к сожалению — даже не для нас к сожалению, а для мирового рынка продовольствия — затруднены. Санкции против России грозят обернуться в дальнейшем ухудшением ситуации, глобальным продовольственным кризисом, к которому мир идет уже несколько лет», — отметил Путин, добавив, что кризис не связан с боевыми действиями на Украины, поскольку он якобы продолжается уже несколько лет.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна. Срок действия договора составляет 120 дней с возможностью продления.