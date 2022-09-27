Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин назвал ситуацию с вывозом зерна с Украины «сплошным надувательством»

Президент России Путин счел ситуацию с вывозом зерна с Украины «сплошным надувательством»
СюжетСанкции против России:

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Президент России Владимир Путин считает, что ситуацию с вывозом зерна с Украины нельзя назвать ничем, кроме «сплошного надувательства» со стороны Запада. Об этом пишет ТАСС.

Политик подчеркнул, что зерно с Украины отправляется в Европу и другие страны Запада, уходит «мимо беднейших стран мира». Путин напомнил, что при этом Москва «давно подняла эту проблему». Президент добавил, что ситуация с поставками продовольствия может ухудшиться и по другой причине: эффекта антироссийских санкций США и Европы.

«Поставки за рубеж нашего зерна и удобрений по-прежнему, к сожалению — даже не для нас к сожалению, а для мирового рынка продовольствия — затруднены. Санкции против России грозят обернуться в дальнейшем ухудшением ситуации, глобальным продовольственным кризисом, к которому мир идет уже несколько лет», — отметил Путин, добавив, что кризис не связан с боевыми действиями на Украины, поскольку он якобы продолжается уже несколько лет.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна. Срок действия договора составляет 120 дней с возможностью продления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В России оценили масштаб проблем из-за разрушений на «Северных потоках»
В Херсонщине понадеялись на скорейшее вхождение в состав России
Доктор Мясников развеял популярный миф о кофе
Юрист назвал основания для выдачи российских уклонистов из стран СНГ
Франция начнет подготовку украинских солдат в Польше до конца года
В Европе появилась альтернатива «Северному потоку»
В США оценили работу над истребителем шестого поколения в Китае
Меган Фокс вышла в свет в майке с декольте на фоне слухов о пластике груди
Дедушка погибшего при стрельбе в ижевской школе ученика рассказал о трагедии
Фьюри назвал имя желаемого соперника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.